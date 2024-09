Le président Pezeshkian à l’AG de l’ONU : La barbarie du régime d’Occupation sioniste doit cesser « au plus vite »

Au début de son discours à la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, Dr Massoud Pezeshkian a en premier lieu rendu hommage à la mémoire de son prédécesseur, Président martyr Seyyed Ebrahim Raissi pour ses efforts admirables au service du peuple iranien et de la région.

Voici les points marquants de son discours à la tribune de l’AG de l’ONU :

- J'ai l'intention d'établir des bases solides pour que mon pays, l’Iran, puisse entrer dans la nouvelle ère et jouer un rôle constructif et efficace dans le système mondial émergent, éliminer les obstacles et les défis et organiser les relations de mon pays sur la base des exigences et des réalités du monde d'aujourd'hui.

- Les peuples du monde ont vu la vraie nature du régime israélien au cours de l'année écoulée ; Ils ont vu comment les dirigeants de ce régime commettent des crimes et, en 11 mois, ils ont tué plus de 41 000 personnes innocentes dans la bande de Gaza, dont la plupart étaient des femmes et des enfants innocents. Mais le génocide, l’infanticide, les crimes de guerre et le terrorisme d’État ont été appelés « légitime défense » ! et les hôpitaux, les jardins d'enfants et les écoles sont qualifiés de « cibles militaires légitimes ».

« Et on accuse d’antisémitisme les peuples épris de liberté et courageux qui protestent contre cette campagne génocidaire à l’Ouest et à l’Est du monde ! »

- C'est Israël qui a assassiné nos scientifiques, nos diplomates et nos invités sur notre territoire et qui a soutenu secrètement et ouvertement Daech et d’autres groupes terroristes ; De l’autre côtés, l’Iran a soutenu les mouvements libérateurs et populaires, victimes des crimes et du colonialisme du régime israélien pour quatre générations.

- Nous sommes aux côtés des peuples de vos pays qui manifestent dans les rues contre les actions d'Israël et nous condamnons le crime contre l'humanité.

- La communauté internationale doit immédiatement mettre un terme à la violence, établir un cessez-le-feu permanent dès que possible et mettre un terme à la barbarie insensée d'Israël au Liban avant qu'elle ne mette le feu à la région et au monde.

- Le régime israélien a échoué à Gaza et ne peut pas reconstruire son mythe d'invincibilité en commettant des crimes et des barbaries et en cherchant à étendre la guerre.

- Les crimes aveugles et terroristes de ces derniers jours et l'agression généralisée contre le Liban, qui a tué des milliers de personnes innocentes, ne resteront pas sans réponse, et la responsabilité des conséquences incombe aux gouvernements qui s'opposent aux efforts internationaux pour mettre fin. A cette terrible tragédie. Et ils se posent toujours en défenseurs des droits de l’homme.

- La seule façon de mettre fin au cauchemar d'insécurité qui dure depuis 70 ans en Asie occidentale et dans le monde est de restaurer le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

- L'Iran n'a jamais déclenché de guerre et s'est seulement défendu héroïquement contre l'agression des autres et a fait regretter les agresseurs !

L’Iran n’a occupé la terre d’aucune nation ; Il n’a pillé les ressources d’aucun pays ; Et à plusieurs reprises, il a proposé des initiatives aux voisins et aux forums internationaux en faveur de la paix et de la stabilité durables dans la région.

- Nous avons parlé de la nécessité d'unifier la région et de former une "région forte". « Région unie et forte » repose sur plusieurs principes :

Tout d'abord, acceptons que nous sommes voisins et grâce au voisinage, nous resterons toujours ensemble. La présence de puissances étrangères dans la région est temporaire et source d’instabilité. Deuxièmement, le nouvel ordre de la région doit être global et au profit et au service de tous les voisins. Troisièmement, les pays voisins et frères ne devraient pas gaspiller leurs précieuses ressources dans le sens des rivalités d’usure et de la course aux armements.

- Je suis le Président d'un pays qui a été soumis à plusieurs reprises à des menaces, à des guerres, à des occupations et à des embargos au cours de son histoire contemporaine. Les étrangers ne sont jamais venus à notre aide, ont ignoré notre déclaration de neutralité et sont même venus en aide à l'agresseur. Nous avons appris par expérience que nous ne pouvons compter que sur notre peuple et nos capacités locales.

- La République islamique d'Iran est déterminée à assurer et garantir sa propre sécurité, et non à semer l'insécurité contre les autres.

- Nous voulons la paix pour tous. Nous ne sommes pas bellicistes et nous ne voulons entrer en guerre avec personne.

- Nous voulons une paix et une sécurité durables pour les peuples ukrainien et russe. La République islamique d’Iran, tout en s’opposant à la guerre et en soulignant la nécessité de mettre rapidement un terme aux conflits militaires en Ukraine, soutient toute solution pacifique et estime que cette crise ne peut être résolue que par le dialogue.

- Le retrait unilatéral de Trump du JCPOA (acronyme anglais du Plan global sur le nucléaire de 2015 signé entre l’Iran et la communauté internationale) a montré une vision axée sur la menace sur plan politique et une approche axée sur l’arrogance dans le domaine économique.

- La politique de pression maximale a été adoptée contre la nation iranienne alors que l'Iran était entièrement attaché à ses engagements liés au pacte international du JCPOA, certifiés à plusieurs reprises par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

- Nous sommes prêts à interagir avec les membres du JCPOA. Si les obligations du JCPOA sont pleinement mises en œuvre par ses signataires et si ces derniers agissent de bonne volonté (allusion à la partie occidentale qui a n’a pas honoré ses engagements à l’égard de l’Iran), nous pouvons engager un dialogue sur d'autres questions.

- Permettez-moi de dire au peuple américain : ce n'est pas l'Iran qui a construit une base militaire à côté de vos frontières.

Ce n’est pas l’Iran qui a sanctionné votre pays et empêché vos relations commerciales avec le monde. Ce n’est pas l’Iran qui vous empêche d’accéder aux médicaments. Ce n’est pas l’Iran qui vous a bloqué l’accès au système bancaire et monétaire mondial. Ce n’est pas nous qui avons assassiné vos chefs militaires, mais ce sont les Etats-Unis qui ont assassiné le commandant militaire le plus cher de l’Iran à l’aéroport de Bagdad.

- Mon message à tous les gouvernements qui ont adopté une stratégie non constructive envers l'Iran est de tirer les leçons de l'histoire. Nous pouvons franchir les obstacles et commencer une nouvelle ère. Cette nouvelle ère commence avec la reconnaissance des préoccupations de sécurité de l'Iran et un travail conjoint sur des questions d’intérêt commun.

Priver l’Iran d’accéder à des médicaments vitaux constitue non seulement une violation flagrante des droits de l’homme, mais aussi un crime contre l’humanité.

- Au cours des dernières années, notre nation a montré qu'elle s'opposait à l'oppression, cela en endurant de nombreuses épreuves causées par les sanctions.

- Les sanctions ont fait de nous une nation plus forte, dotée d'une volonté et d'une confiance en soi d'acier.

L’Iran est prêt à entretenir des relations économiques, sociales, politiques et de sécurité efficaces et égales avec les puissances mondiales et avec ses voisins afin de construire un monde meilleur. La réponse appropriée à un tel message envoyé par l’Iran n’est pas d’imposer de nouvelles sanctions.

A suivre...