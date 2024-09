Lors de toutes les rencontres à New York, nous avons souligné la nécessité de faire face au régime sioniste (Araghchi)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, réagissant aux tapages médiatiques et à la déformation des récents propos du président Masoud Pezeshkian, a déclaré : « Les propos du président de la RII ont été déformés, cités hors contexte et mal interprétés. »

Selon le service de la politique étrangère de l’IRNA ; Seyyed Abbas Araghchi, qui se trouve toujours à New York, pour la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a déclaré dans une interview accordée à la troisième chaîne de la télévision nationale à propos des rencontres tenues au cours de ce déplacement : « Les deux journées de travail du président à New York ont ​​été très chargées, et un ensemble d'ordres du jour différents étaient à l’agenda du M. le Président. Hier, nous avons eu le discours du Président au sommet de l'Avenir des Nations unies, et aujourd'hui nous avons son discours principal à l'Assemblée générale de l'ONU. »