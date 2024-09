Nouvelle phase de la guerre avec le régime sioniste : déclaration du Hezbollah

Dans cette brève déclaration, l’accent a été mis sur la légitime défense du peuple résistant de la bande de Gaza et le soutien de la Résistance brave et honorable à ce peuple et l’action en défense du Liban et de son peuple.

Certains experts politiques estiment que dans cette déclaration, le Hezbollah libanais reconnaît implicitement une nouvelle étape de la guerre avec le régime infanticide sioniste.

Au début de sa déclaration, le Hezbollah citant le verset 39 du sourat Hajj du noble Coran selon lequel : « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir – », manière d’évoquer le droit de se défendre face à ceux qui imposent la guerre.

Aussi, à la fin de cette déclaration, il est également cité un autre verset : celui de 126 de la sourate La Famille d’Imran: « La victoire ne peut venir que d’Allah, le Puissant, le Sage ».