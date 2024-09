L’UE doit cesser le soutien de certains de ses membres au régime israélien (Araghchi)

Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires de sécurité et la politique étrangère, Josep Borrell et le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi, se sont rencontrés et ont discuté, mardi soir, en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a écrit sur son compte X : « Lors de cette réunion, j'ai eu une conversation constructive avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sur une série de questions d'intérêt communs, notamment les négociations nucléaires, la situation dangereuse dans la région du Moyen-Orient provoquée par l'agression israélienne contre le Liban, le conflit en Ukraine et la nécessité de s'abstenir d’adopter deux poids, deux mesures en matière de droits de l’homme. »

« Lors de cette rencontre, j'ai souligné que l'Union européenne doit cesser le soutien de certains de ses membres au régime israélien et plutôt adopter une position unie pour mettre fin à l'escalade des crises du régime israélien dans la région » a indiqué le chef de la diplomatie iranienne.