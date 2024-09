Agression d’Israël contre le Liban : 500 000 déplacés du côté libanais

Le nombre de Libanais déplacés approche le demi-million depuis le renforcement des bombardements israéliens, a indiqué France 24 citant le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib.

Avant les récentes frappes, le Liban comptait environ 110 000 déplacés, et "maintenant, on approche probablement le demi-million", a lancé le ministre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU lors d'un événement organisé par la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

Pour sa part, le ministre de l'Education et de l'enseignement supérieur, Abbas Halabi, a suspendu les activités éducatives dans le pays jusqu'à la fin de cette semaine, tout en exigeant que les écoles publiques soient ouvertes pour accueillir les personnes déplacées.

Il a estimé que dans les circonstances actuelles, la fermeture des institutions éducatives et professionnelles dans les gouvernorats du sud, Nabatieh, Bekaa, Baalbek-Hermel, et la banlieue sud, sera prolongée jusqu'à la fin de cette semaine. La suspension des cours dans les écoles et les universités des gouvernorats de Beyrouth, du Mont-Liban et du Nord sera également prolongée, a-t-il ajouté.

Selon Xinhua, le Liban met en place des mesures pour abriter les personnes déplacées et sécuriser les approvisionnements dans un contexte de raids israéliens.

Le ministre libanais de l'Environnement, Nasser Yassine a déclaré lors d'une conférence de presse pour le Comité ministériel d'urgence que "la salle nationale des opérations et la Commission supérieure de secours ont été activées pour assurer les besoins de base des personnes déplacées".