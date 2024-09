L’Iran soutient sérieusement la coopération collective dans la région du Golfe Persique (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a déclaré, concernant la possibilité de tenir une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et des huit pays du Golfe persique en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies : « La rencontre avec les hauts responsables des pays du Golfe Persique a été inscrite à l'ordre du jour du président Pezeshkian et du ministre des Affaires étrangères Araghchi en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. »

« Certaines de ces réunions et discussions ont eu lieu, et d'autres se poursuivront conformément aux plans établis et en fonction du temps limité dont disposent les délégations » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « La République islamique d'Iran salue et soutient la tenue d'une telle réunion afin de renforcer et de consolider la coopération conjointe et collective entre les pays du Golfe Persique. »

« L'Iran soutient sérieusement le renforcement des dialogues collectifs et de la coopération dans la région du Golfe Persique afin d'élargir les relations constructives et la coopération collective entre les pays de la région » a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.