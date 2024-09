La Résistance palestinienne et le Hezbollah sont victorieux (Leader)

Lors d'une rencontre avec des milliers de vétérans et de membres actifs dans la Défense sacrée et la Résistance, le Guide suprême de la Révolution islamique, l'imam Khamenei, a exposé les raisons qui ont conduit au déclenchement de la guerre imposée. Il a souligné l'importance du « nouveau message » et des « attraits » de la République islamique, qui contrastent fortement avec l'ordre mondial corrompu et mensonger.

La réunion a eu lieu à la Husseiniyah Imam Khomeiny le mercredi 25 septembre 2024, à l’occasion de la semaine de la Défense sacrée. Au cours de la réunion, l’imam Khamenei a souligné : « La Défense sacrée, en plus d’être une défense précieuse de la patrie, était également une défense de la religion et un combat sur le sentier de Dieu. Elle a insufflé une nouvelle vie à l’islam, honoré la nation iranienne et favorisé un esprit spirituel dans tout le pays. «

Le Guide suprême de la Révolution islamique a décrit les événements actuels en Palestine et au Liban comme étant semblables à ceux de l’époque de la Défense sacrée, soulignant qu’ils représentent une forme de « Djihad sur le chemin de Dieu. «

Il a déclaré que la Palestine, en tant que nation islamique, a été usurpée par les mécréants les plus malveillants du monde.

« L'obligation religieuse définitive est qu’il est obligatoire pour chacun de s’efforcer et d’aider à restituer la Palestine et la Mosquée Al-Aqsa aux musulmans et à leurs propriétaires légitimes », a-t-il affirmé .

L'imam Khamenei a déclaré : « Le Hezbollah libanais, qui défend Gaza et endure ces événements amers, s'engage dans un combat sur le chemin de Dieu. «

En soulignant les similitudes entre la bataille actuelle et la guerre imposée de huit ans, le Guide suprême a déclaré : « Dans cette bataille, l’ennemi mécréant et maléfique a équipé des meilleures ressources. Les États-Unis sont derrière eux. Les Américains prétendent qu’ils ne sont pas impliqués et qu’ils ne sont pas au courant des choses, ce qui est faux. Non seulement ils sont informés et impliqués, mais ils exigent également la victoire du régime sioniste. «

« En raison des prochaines élections, l’administration américaine actuelle doit démontrer qu’elle a soutenu le régime sioniste et l’a aidé à remporter la victoire. Mais elle a aussi besoin des votes des musulmans, c’est pourquoi elle prétend ne pas être impliquée », a-t-il ajouté.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné que l'ennemi sioniste dispose de ressources financières, d'armes et d'une propagande mondiale considérables. Il a déclaré : « L'équipement et les ressources des croyants et des moudjahidines ne représentent qu'une petite fraction de ce que possède le camp adverse. Néanmoins, la victoire appartient à ceux qui combattent dans le chemin de Dieu, à savoir la Résistance palestinienne et le Hezbollah libanais. «

L’imam Khamenei a attribué les succès du Front de Résistance aux crimes perpétrés par le régime sioniste, qui comprend des massacres à grande échelle d’innocents, de femmes et d’enfants, ainsi que des bombardements d’écoles et d’hôpitaux. Il a souligné que si le régime sioniste avait la capacité de vaincre les combattants à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban, il n’aurait pas recours à des actes aussi odieux pour projeter une illusion de domination et de supériorité.

Il a considéré les coups infligés aux forces de la Résistance et le martyre des forces efficaces et précieuses du Hezbollah libanais comme une perte pour ce groupe vaillant. « Ces pertes ne mettront pas le Hezbollah à genoux, car sa force organisationnelle et militaire, ainsi que son autorité, sont bien plus que cela », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné : « Jusqu'à aujourd'hui, le Front de Résistance est sorti victorieux et, par la grâce de Dieu, la victoire finale dans cette bataille appartiendra au Front de Résistance ».

Dans son discours, l’imam Khamenei a expliqué les motivations de la guerre de Saddam Hussein contre la nation iranienne en 1980. « L’impulsion de l’attaque aux frontières de l’Iran ne se limitait pas à Saddam Hussein et au parti Baas. Les dirigeants de l’ordre mondial de l’époque, à savoir les États-Unis et l’Union soviétique, ainsi que leurs alliés, avaient également de fortes motivations pour l’invasion », a-t-il fait remarquer.

Il a attribué l’hostilité des superpuissances à la Révolution populaire iranienne sans précédent à la nature « insupportable » pour eux de sa nouvelle idéologie et de son nouveau message. « Leur animosité provenait du fait que la Révolution islamique était un cri clair contre l’ordre faux et destructeur qui prévalait dans le monde ainsi que contre le système impérialiste, qui divise le monde en oppresseurs et opprimés, imposant la culture et les vues des oppresseurs aux autres pays ».

Soulignant la réticence des superpuissances à accepter le nouveau message de la Révolution islamique, qui avait le potentiel de susciter un large enthousiasme dans les nations, le Guide suprême a fait remarquer : « Ces nations étaient prêtes à saisir toute opportunité pour lancer une attaque contre l’Iran. En même temps, Saddam, qui était un homme ambitieux, avide, impudent, oppressif et téméraire, a fourni cette opportunité aux puissances et finalement, il a lancé une attaque contre l’Iran ».

L’imam Khamenei a souligné qu’aujourd’hui, grâce à la détermination et à la participation active de la nation iranienne dans divers domaines, aucun adversaire n’ose attaquer les frontières de l’Iran. « Aujourd’hui, ils se livrent à des méfaits et à des hostilités sous une forme différente, et nous devons comprendre profondément que les raisons de leur animosité ne découlent pas de prétextes tels que l’énergie nucléaire, les droits de l’homme ou les droits des femmes. Elles découlent plutôt de leur opposition au nouveau discours de la République islamique qui remet en cause l’ordre mondial corrompu », a-t-il affirmé.

En allusion aux circonstances défavorables qui ont affecté l’Iran au début de la guerre imposée, en termes d’équipement militaire et d’organisation de combat, le Guide suprême a noté : « En matière des prévisions et des normes matérielles conventionnelles, les forces d’invasion auraient dû atteindre Téhéran en une à plusieurs semaines. Cependant, après un an, nos troupes initialement désavantagées ont remporté des victoires remarquables et ont porté des coups mortels à l’armée bien équipée de Saddam. Finalement, après huit ans, elles ont été expulsées des frontières de notre pays. Les principaux facteurs à l’origine de cette victoire ont été la foi et la lutte ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné le fait que la guerre ne se limitait pas à la défense de la nation, qui est une noble entreprise en soi. Il s’agissait plutôt d’un devoir sacré, d’une défense de l’Islam et de l’accomplissement d’un commandement coranique, connu dans la littérature islamique sous le nom de « combattre sur le chemin de Dieu​.»

L’imam Khamenei a souligné que la Défense sacrée était essentielle pour maintenir la Révolution et l’Islam en vie. « En conséquence, les champs de bataille se sont transformés en lieux de culte, de prière, de supplication, de pleurs nocturnes et de service désintéressé. C’est grâce à cette ferveur spirituelle que Dieu Tout-Puissant a accordée dignité, soutien et victoire à la nation iranienne », a-t-il déclaré.