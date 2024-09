La résistance palestinienne est victorieuse. Le Hezbollah est victorieux (Leader)

Le peuple de la Palestine et de Gaza font, au vrai sens du terme, des efforts sacrés et accomplissent un djihad (une lutte) dans le sentier de Dieu.

Le Hezbollah qui, pour défendre Gaza, s'expose aux dangers et à ces événements amers, est en effet en train d'accomplir le djihad dans le sentier de Dieu.

C'est une obligation religieuse incontestable pour tout un chacun de déployer des efforts et de contribuer à ce que la Palestine et la Mosquée d'AlAqsa soient restituées aux musulmans et à leurs véritables propriétaires.

Dans sa guerre contre le Liban et la Palestine, l'ennemi mécréant et maléfique possède tous les équipements. Les Américains sont derrière lui et disent: "nous ne sommes pas impliqués ni n'avons aucune information"; C'est contre la vérité! Ils sont bien informés et interviennent.

L’Amérique a besoin de la victoire du régime sioniste. Pour les prochaines élections, l'administration américaine actuelle doit montrer que c'est elle qui lui a donné la victoire. En même temps, ils ont besoin du vote des musulmans, ils prétendent alors ne pas y être impliqués.

L'ennemi sioniste bénéficie de l'argent, des armes, des installations et de la propagande mondiale; le côté opposé constitués des croyants et des Moudjahidine sur le sentier de Dieu, n'en ont même pas un centième; Cependant, c'est le côté des Moudjahidines qui est victorieux.

Jusqu’ici, la victoire revient au Hezbollah et aux forces de Résistance, car si le régime sioniste était capable de vaincre les combattants à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, il n’aurait pas eu besoin de commettre ces crimes contre les maisons, écoles, hôpitaux, enfants et femmes.

Certaines des forces efficaces et précieuses du Hezbollah ont été martyrisées, ce fut définitivement une perte pour le Hezbollah. Bien entendu, cela n’a pas été à la hauteur de détruire le Hezbollah. La force organisationnelle et humaine du Hezbollah est bien plus que cela.

La victoire finale dans cette bataille appartiendra au front de la Résistance et au front du Hezbollah.