La poursuite des crimes du régime sioniste peut rendre la situation hors de contrôle (Pezeshkian)

Dans la continuité de ses rencontres en marge de l’AG de l’ONU à New York, le mardi soir, 24 septembre heure locale, le président Pezezshkian et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont rencontrés.

Lors de la rencontre M.Pezeshkian soulignant que la République islamique d'Iran a fait preuve de retenue en réponse au régime sioniste afin d'empêcher l'escalade des tensions et du conflit dans la région, a déclaré : « Par contre le régime sioniste a intensifié ses crimes dans la bande de Gaza et a fini par attaquer aujourd’hui le Liban.

« Par quelle règle peut-on justifier les crimes des sionistes. Ces crimes qualifiés par les États-Unis et certains pays occidentaux, dont la France, de légitime défense », déplore M.Pezeshkian.



Le président a également déclaré que la France peut agir beaucoup plus efficacement pour mettre fin aux crimes du régime sioniste avant d’ajouter : « Aujourd'hui, le peuple iranien et la population de la région sont gravement touchés par les crimes du régime sioniste, et la poursuite de ces crimes peut rendre la situation hors de contrôle. »

Déclarant que l'Iran est prêt à discuter de la résolution des problèmes internationaux, y compris la question nucléaire, il a noté : « L'Iran n'a jamais cherché à se doter de l'arme nucléaire et ne le fera jamais. Bien entendu, nous travaillons à renforcer notre base de défense et notre pouvoir de dissuasion de manière conventionnelle, et à cet égard, la situation à Gaza est aujourd'hui une leçon pour nous tous, pour tous les pays du monde à savoir : Si nous ne sommes pas forts, un régime criminel (à l’instar d’Israël) pourrait nous attaquer de cette manière ».

« Nous sommes prêts à interagir et à discuter afin d'éliminer les obstacles au développement de l'Iran », a d’autre part renchéri le président de la RII à l’adresse de son interlocuteur français.

Toujours lors de la rencontre, Emmanuel Macron a pour sa part exprimé son inquiétude face à la situation dans la région et notamment à l'agression du régime sioniste au Liban et a déclaré : « La France a fermement condamné l'agression contre le Liban et nous avons utilisé tous nos efforts pour exercer des pressions et arrêter cette agression. »