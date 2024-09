Ministre de l'Énergie : l'Iran est prêt à développer la coopération avec les BRICS dans le secteur énergétique

Abbas Aliabadi, qui s'est rendu mercredi en Russie pour participer à la réunion des ministres de l'énergie des pays membres des BRICS, à son arrivée à Moscou, évoquant la position géographique privilégiée de l'Iran pour renforcer et développer la coopération avec les membres des BRICS, a déclaré : «Lors de cette réunion, l'Iran présente des propositions pour le développement de la coopération industrielle et technique, tandis qu'une attention particulière est accordée aux énergies renouvelables et qu'un plan global est prévu dans ce domaine. »

« Les BRICS sont une institution très importante et ont une valeur et une importance particulières sous divers aspects, notamment économiques », ajoute-t-il.

Le ministre de l'Énergie a également souligné l'importance de ce sommet dans le domaine de l'énergie et a ajouté : « Considérant que certains des membres des BRICS sont des producteurs d'énergie majeurs dans le monde et que l’autre partie en est le consommateur, l'importance de la tenue de ce sommet est doublé. »

« L'Iran est en communication et en interaction avec la Russie au nord, et par là avec la Chine, et au sud avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ce qui crée une position privilégiée pour renforcer et développer la coopération des membres des BRICS avec l'Iran dans ce domaine d'énergie », a-t-il rappelé.

M.Aliabadi a déclaré que ce sommet offre une bonne opportunité pour créer une coopération globale et bénéfique entre les membres des BRICS avant d’indiquer : « L'Iran présentera des propositions pour le développement de la coopération industrielle et technique lors de ce sommet. En outre, une attention particulière a été accordée aux énergies renouvelables, de sorte qu'un programme complet a été prévu à cet effet. »