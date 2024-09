Poursuite des tirs de roquettes du Hezbollah contre les colonies sionistes

Le Hezbollah libanais a annoncé ce mercredi avoir tiré des roquettes sur plusieurs colonies sionistes.

Le Hezbollah a annoncé que ses combattants avaient visé la ville de Saar et Kiryat Motskin en Palestine occupée (Israël).

Peut-on lire dans la déclaration de ce mouvement :



« En guise du soutien à la nation palestinienne résistante dans la bande de Gaza sous blocus et pour soutenir sa résistance héroïque et noble ainsi que pour défendre le Liban et la nation de ce pays, les combattants de la Résistance islamique ont bombardé la ville de Saer ce mercredi 25 septembre. »

Les médias du régime sioniste ont également rapporté pour la première fois qu'une roquette avait touché Moshav Bat Shlomo et Zichron Ya'acov au sud de la ville portuaire de Haïfa.

À cet égard, certaines sources d'information ont rapporté qu'un colon avait été tué et trois autres blessés à la suite des tirs de roquettes du Hezbollah sur la ville occupée de Haïfa.