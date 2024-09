L’Iran fustige la répression des manifestations anti-israéliennes en Europe et aux Etats-Unis

Selon l’IRNA, Ali Bahreïni, qui s'exprimait à la 57ème session du Conseil des droits de l'homme, a déclaré que le soutien des États-Unis au régime sioniste constitue « une violation flagrante de la Convention sur le génocide ».

Il a exprimé sa profonde préoccupation face à l'arrestation de plus de 3 000 manifestants, dont des professeurs d'université, dans plus de 60 centres d'enseignement supérieur aux États-Unis, notamment lors de manifestations contre les crimes israéliens, et a déclaré que ces actions constituent une « grave violation de la liberté d'expression et des rassemblements ».

Le représentant de l'Iran a en outre souligné la répression des manifestations pacifiques d'étudiants à Newcastle et Oxford par les forces de police britanniques et a considéré que ces actions constituaient une violation flagrante des droits de l'homme.

Il a ajouté qu’en Allemagne, les manifestations anti-israéliennes ont également été confrontées à des violences, « ce qui a conduit à la répression et à des poursuites judiciaires contre les manifestants », a-t-il déploré.