Kanani a condamné la déclaration commune des États-Unis et des Émirats arabes unis sur les trois îles iraniennes

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a condamné les allégations non-fondées avancées dans la déclaration commune des présidents américain et émirati le 23 septembre 2024) concernant les trois îles iraniennes la Grande Tomb et la Petite Tomb ainsi qu’Abou Moussa.

Kanani a souligné : « Les trois îles d'Abou Mussa, la Grande Tomb et la Petite Tomb font partie intégrante du territoire et de l'intégrité territoriale de l'Iran, et toute allégations avancées par des tiers à leur sujet est fondamentalement infondée et rejetée.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté : « La répétition des allégations sans fondement des Émirats arabes unis concernant les trois îles iraniennes et la publication de déclarations politiques par ce pays avec d'autres partis sont sans fondement. »

« Ces positions hostiles n'affecte pas le statut juridique de ces îles appartenant à l'Iran ni le droit de la souveraineté de la République islamique d'Iran sur lesdites îles », a-t-il conclu.