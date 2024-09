Nous avons besoin d' « une région sûre pour la croissance et le développement » (Président Pezeshkian)

Dans la continuité de l’agenda de son troisième jour de visite à New York, pour participer à 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le président iranien, Dr Massoud Pezeshkian, a rencontré M. Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, prince héritier du Koweït.

Tout en exprimant son intérêt pour le développement et la promotion des relations entre les deux pays, Massoud Pezeshkian a déclaré : « Nous aimons le Koweït et nous le considérons comme notre frère, et sur cette base, nous sommes prêts à développer le niveau des relations bilatérales et de la coopération plus profondes, plus étroites et dans toutes les dimensions et tous les domaines. »

Soulignant que l’approche de la République islamique en matière de politique étrangère consiste à élargir les interactions et les relations avec les pays voisins sur la base de l'amitié et de la fraternité et à opter pour la compréhension et le dialogue et surmonter les discordes, il a déclaré : « En conséquence, j'essaierai d'atteindre cet objectif au cours de mon mandat à la tête du gouvernement iranien. »

Le président a en outre souligné les événements malheureux en cours dans la bande de Gaza et les crimes cruels et anti-humains du régime d’Occupatoin sioniste dans cette région avant de mettre l’accent sur la nécessité de l'unité et de la cohésion des pays islamiques pour empêcher la poursuite de ces crimes.

« Le fait que certaines parties tyrans et criminelles bombardent des femmes et des enfants, des hôpitaux et des écoles au nom de la lutte contre le terrorisme est une insulte à la conscience de la société humaine, et le minimum geste attendu des pays islamiques est qu'ils ne restent pas silencieux face à cette situation tragique et à ces crimes. »

« Unissons-nous les uns aux autres pour mettre fin à la guerre et à l'effusion de sang à Gaza », a-t-il insisté.

Pour sa part, Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, prince héritier du Koweït, tout en exprimant sa satisfaction de l'opportunité de rencontrer le président Pezeshkian, a souligné les efforts sérieux de son pays pour développer les relations et la coopération entre les deux pays dans la nouvelle ère.

« Dès le premier jour de votre mandat, nous avons reçu les messages de votre part. Nous avons reçu un message positif de Téhéran dans le sens de l'ouverture de nouveaux horizons de développement et d'interaction avec la région et le monde, ce qui est très précieux, et j'espère qu'au cours de cette période, nous pourrons nous diriger vers des événements positifs dans l'avenir de nos relations, quels que soient les hauts et les bas de nos relations passées », a-t-il fait valoir.

Faisant également référence aux crimes commis par le régime sioniste à Gaza, le prince héritier du Koweït a conclu : « Le Koweït est d'accord avec la République islamique sur la question de Palestine et souligne le rôle important et central de l'Iran dans le soutien à la cause de la Palestine. Nous travaillerons avec la coopération des pays islamiques pour arrêter les crimes du régime sioniste en cours dans le territoire palestinien. »