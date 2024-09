Les présidents iranien et pakistanais pour l’élargissement de la coopération économique

Selon le rapport de l'IRNA, Massoud Pezeshkian, poursuivant les plans du dernier jour de son voyage à New York, a rencontré ce mercredi 25 septembre avant midi le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

Tout en exprimant sa satisfaction pour la rencontre avec « les frères religieux et chers voisins » de la République islamique d'Iran, le Président Pezeshkian a souligné la détermination de gouvernement à finaliser et mettre en œuvre tous les accords précédents signés lors de la visite du défunt président iranien, Seyyed Ebrahim Raissi, au Pakistan.

Faisant référence à son idée de créer un vaste réseau de communication ferroviaire et routière entre les pays de la région, pour faciliter les échanges et les interactions entre les peuples, le président a déclaré : « La mise en œuvre de cette idée nécessite un plan global incluant toutes les exigences en matière de sécurité, politiques, économiques et de communication. Ce plan peut accélérer la croissance et le progrès, rapprocher les peuples de la région et servir les intérêts de tous les pays. »

M. Pezeshkian a poursuivi en disant que si nous, musulmans, étions véritablement frères selon les instructions de Dieu, de notre livre et de notre prophète, et qu'il n'y avait pas de différends ni de divisions entre nous, le régime sioniste n'aurait pas aujourd'hui le courage de commettre de tels actes barbares.

Et d’ajouter : « Les sionistes et leurs soutiens commettent effrontément des crimes en utilisant la division entre musulmans. Il est nécessaire d'utiliser toutes les possibilités pour exercer des pressions afin de mettre un terme aux crimes du régime sioniste dans le cadre d'une action commune et d'une coopération collective. »

Toujours lors de la réunion Shehbaz Sharif, le Premier ministre du Pakistan, a rappelé que lors de la visite du défunt président iranien, de très bons accords avaient été conclus entre les deux pays.

« Nous sommes pleinement convaincus qu'avec votre digne élection à la tête du gouvernement iranien, nous pourrons donner suite à la mise en œuvre de ces accords et développer davantage les relations bilatérales », a-t-il fait valoir avant de renchérir : « Nous sommes sincèrement prêts à coopérer avec Votre Excellence pour améliorer autant que possible les relations bilatérales. »

S’attardant toujours sur la tragédie de l'intensification des crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza et au Liban il a noté : « La situation dans la bande de Gaza et au Liban est une préoccupation profonde et commune pour nous, pour vous et pour tous les peuples du monde. »