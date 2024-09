Agression israélienne contre le Liban : le ministre iranien des A.E. met en garde son homologue britannique

Seyyed Abbas Araghchi publiant un message sur la chaîne X mercredi soir, 25 septembre, a écrit : « Lors de la rencontre avec David Lammy, le ministre britannique des Affaires étrangères, j'ai explicitement mis en garde contre les conséquences désastreuses de l'agression du régime israélien contre le Liban. »

Il a souligné : « Afin d'éviter un risque sans précédent d'un désastre à grande échelle dans la région, les attaques israéliennes doivent cesser immédiatement. »

Le plus haut diplomate iranien a ajouté : « Les partisans et les fournisseurs d'Israël ont le devoir légal et moral d'assumer leur responsabilité avant qu'il ne soit trop tard. »