Yémén : Nous n'épargnerons aucun effort pour aider la résistance à Gaza et au Liban (Sanaa)

Dans une interview accordée au réseau Al-Mayadeen, ce mercredi 25 septembre, le Premier ministre du gouvernement de Salut national du Yémen, Ahmed al-Rahawi, saluant le brave esprit de la Résistance au Liban et à Gaza, a réitéré sur le soutien de son pays l’axe de la Résistance.

« Nous n'hésiterons jamais à soutenir la résistance à Gaza et au Liban avec tous nos possibles et tout ce que nous avons, aujourd’hui ou à l’avenir », a-t-il promis.

Ahmed al-Rahawi a conclu : « Nous resterons aux côtés de nos frères au Liban et en Palestine, et si cette distance géographique n’existait pas, nous serions dans une même tranchée. »