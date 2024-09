Nous sommes prêts à un dialogue transparent pour résoudre toute préoccupation ou obstacle au développement des relations avec le monde (Pezeshkian)

Dans le cadre de son agenda pour le dernier jour de son voyage à New York, mercredi midi, heure locale, 25 septembre, et lors de sa rencontre avec le président bulgare Roumen Radev, le Dr Masoud Pezeshkian a déclaré, se référant aux relations vieilles de 125 ans entre les deux pays : les longues et le haut niveau des relations bilatérales montrent qu'aujourd'hui nous pouvons les élargir encore entre les deux pays.

Le président a déclaré que le slogan des Nations Unies de cette année était basé sur la paix, la sécurité et la dignité humaine, et a ajouté : Nous pensons que la sécurité et la stabilité sont des conditions préalables au développement et à la préservation de la dignité humaine, et nous considérons que les efforts dans ce sens profitent toute l'humanité. Mon gouvernement est prêt à un dialogue clair et franc pour résoudre toute préoccupation ou obstacle au développement des relations sur diverses questions, y compris le débat nucléaire, sur la base du respect et des intérêts mutuels.

Faisant référence à l'assassinat du martyr Haniyeh le premier jour de son mandat à la tête du 14e gouvernement de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian a déclaré : « Le régime sioniste cherche à perturber l'ordre et la sécurité dans la région et à propager la guerre et le conflit, et nous devons utiliser tous nos efforts pour mettre fin immédiatement à ces crimes en cours contre les Palestiniens de la bande de Gaza et le Liban.

Toujours lors de la rencontre, le président bulgare a pour sa part qualifié la République islamique d'Iran de civilisation la plus ancienne et plurimillénaire du monde et a déclaré : « La Bulgarie entretient des relations très étendues et de haut niveau avec la République islamique d'Iran, et nous sommes prêts et intéressés à relancer les relations avec l'Iran qui sont très importantes pour nous. »