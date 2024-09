Président Pezeshkian: Le 14ème gouvernement est pour une diplomatie politique et économique avec le monde de l’Ouest à l’Est

Selon IRNA, ce jeudi 26 septembre, le Dr Massoud Pezeshkian a écrit sur sa page personnelle dans le cyberespace : « Parallèlement à mes rencontres et à celles du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, avec les responsables des pays régionaux et mondiaux à New York, les négociations du ministre de l'Économie avec les pays asiatiques se poursuivent également en Ouzbékistan. »

Il a ajouté : « Dans les prochains jours, le premier vice-président se rendra également au Pakistan et en Arménie, nous espérons que ces déplacements créeront une ouverture dans la vie des gens. »

Le président a souligné : « Le 14ème gouvernement recherche une diplomatie politique et économique avec le monde de l’Ouest à l’Est, de New York à Samarkand, comme nous l'avons promis, nous interagirons avec l'est et l'ouest sur la base des intérêts nationaux », a-t-il conclu.