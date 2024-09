Araghchi exige une réponse décisive du Conseil de sécurité à l'agression israélienne et à l'arrêt du génocide à Gaza et au Liban

Seyyed Abbas Araghchi, qui a assisté pour la première fois à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que ministre des Affaires étrangères, a ajouté : « Nous demandons à ce conseil de réagir de manière urgente et décisive. »

Il a poursuivi : « Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est légalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales, doit assumer sa responsabilité. »

Araghchi a ajouté : « Si cela ne se produit pas, la région risque d'être entraînée dans un conflit à grande échelle. Les partisans et les catalyseurs du régime israélien, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont la responsabilité juridique et morale d’agir avant qu’il ne soit trop tard. »

Il a déclaré : « Les crimes et le génocide du régime d'apartheid occupant ne devraient pas rester impunis, car cette immunité a encouragé le régime israélien à poursuivre ses schémas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. »

Le chef de la diplomatie iranienne a poursuivi : « Le monde regarde et jugera l'histoire de ce Conseil en fonction des actions d’aujourd'hui. »

Araghchi a ajouté : « L'agression du régime sioniste au Liban ne peut être séparée de la situation générale dans la région. Pour ce régime terroriste, le droit international humanitaire et le principe de la dignité humaine n’ont aucun sens. »

Il a poursuivi : « Malheureusement, le soutien inconditionnel des États-Unis et de l'Angleterre au régime israélien leur a donné la permission de commettre n'importe quel type de comportement pervers. »

« Sans un cessez-le-feu à Gaza, il n'y aura aucune garantie de paix dans la région. La communauté internationale ne peut pas rester silencieuse », a-t-il martelé.