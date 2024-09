Le régime d’Occupation sioniste et ses soutiens sont « les plus grands terroristes » (Pezeshkian)

Ce jeudi 26 septembre à l’issue de sa visite à New York pour participer à l’AG de l’ONU, le Dr Massoud Pezeshkian a déclaré : « Au cours des trois jours où nous étions ici, nous avons eu des entretiens avec les chefs de plus de 15 pays et, dans la plupart de ces rencontres, les questions de Gaza et du Liban étaient au cœur de nos discussions. On a discuté de la Palestine et du Liban, et le fait qu’Israël et ceux qui le soutiennent en pleine guerre génocidaire et d’infanticide se posent scandaleusement en défenseurs des droits de l’homme et de la lutte anti-terroriste.

Il a ajouté : « Le régime sioniste et ses soutiens sont les plus grands terroristes, car ils bombardent facilement des personnes innocentes à Gaza et au Liban et détruisent leurs maisons avec les outils et le pouvoir dont ils disposent. Ils ont fermé les routes et ne permettent pas l’accès à l’eau, à la nourriture et aux médicaments ».

Faisant toujours référence à ses rencontres en marge de l’AG de l’ONU, il a renchéri : « Nous avons eu une réunion avec un groupe d’Iraniens vivant aux Etats-Unis, des gens des médias, des hommes politiques et des chercheurs iraniens résidents aux Etats-Unis, et nous avons eu une conversation avec deux médias américains ».

« J'ai prononcé un discours à l'Assemblée générale et prononcé un court discours lors d'une réunion sur le thème du « Regard vers l'avenir » à l’ONU. En outre, le ministre des Affaires étrangères, M. Araghchi, a rencontré ses homologues et discuté avec eux», a-t-il fait savoir.