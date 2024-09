Médias sionistes : le cessez-le-feu avec le Liban sera annoncé dans quelques heures

Le journal sioniste « Israel Hum » a cité certains responsables américains et annoncé l'annonce d'un cessez-le-feu au Liban dans les prochaines heures.

Ce journal écrit : L'accord de cessez-le-feu avec le Liban sera mis en œuvre dans les prochaines heures, et une diplomatie intensive "en coulisses" a presque permis d'aboutir à un accord complet entre les deux parties.

Ce journal citait un haut responsable américain sans divulguer son nom a ajouté : Le cessez-le-feu se poursuivra pendant 21 jours le long de la ligne bleue (ligne frontière entre le Liban, la Palestine occupée et le plateau du Golan occupé) et pendant ce temps les deux parties atteindront une solution possible au conflit.

Ce responsable américain a déclaré que cette proposition de cessez-le-feu ne concerne que les frontières nord de la Palestine occupée avec le Liban et qu'il n'y a aucune mention de Gaza, mais néanmoins, la cessation du conflit avec le Liban offre une opportunité de progresser dans les évolutions liées à Gaza.