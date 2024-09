Message du Leader à l'occasion de la Semaine de la Défense Sacrée (Guerre imposée à l’Iran)

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné dans un message à l'occasion de la Semaine de la Défense sacrée et du Jour de la Fête des Tulipes (symbole des martyrs), marquant le triste anniversaire de la guerre imposée de l’Irak de Saddam soutenu par l’étranger (1980-1988), à l’Iran, au lendemain de l’avènement et de la victoire de la Révolution islamique : « La mémoire des martyrs est la garantie du bon état de la nation iranienne (sur divers plans » et empêche toute déviation des directions et des valeurs de la Révolution. »



Le texte de ce message, qui a été lu en même temps que l’ouverture des cérémonies de remise de gerbes de fleurs sur les tombes des martyrs, organisées simultanément dans tout le pays, par Seyyed Ramezan Mousavi Moqaddam, le représentant du Leader pour la Fondation des Martyrs et des Affaires des Martyrs de la RII au cimetière de Behesht-e Zahra de Téhéran, est le suivant :



Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux



La "Semaine de la Défense Sacrée" est une excellente occasion d'illuminer l'atmosphère du pays avec la mémoire des martyrs qui occupent un très haut rang. Cette mémoire chérie est une garantie pour le bon état de la nation iranienne dans sa marche en avant et empêche toute déviation des directions et des valeurs de la Révolution et sa valeur doit être reconnue.

Les négligences et les amusuments qui occupent la vie sont toujours avec nous ; Nous ne devrions pas laisser que les impactes naturels nous éloignent de cette source de lumière et de pureté. Avec l’espoir de recevoir l’aide de Dieu, l’Omniscient et le Tout-Puissant.



Seyyed Ali Khamenei