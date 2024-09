Le président Pezeshkian regagne Téhéran après avoir pris part à la 79e AG de l'ONU

Massoud Pezeshkian, qui s'était rendu à New York dans la matinée du dimanche 21 septembre pour assister et prendre la parole à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies a regagné Téhéran.

Il a pris la parole à la tribune de l’AG de l’ONU, également au Sommet de la « Future Alliance » à l’ONU. A cela s’ajoute nombreuses rencontre avec les dirigeants et responsables de 15 pays et l'organisation internationale en marge de l’AG de l’ONU.

Au cours de ce voyage, le président a rencontré les présidents de la Suisse, de la Finlande, de la Turquie, du Tadjikistan, de la Serbie, de la France et de la Bulgarie, le chef du conseil des gouverneurs du Soudan, les premiers ministres du Pakistan, de la Norvège et du Liban, le prince héritier du Koweït, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, le secrétaire général des Nations Unies et le chef du Conseil européen.

En outre, Massoud Pezeshkian a eu des réunions avec des hauts responsables des médias américains, des membres du groupe Elders (Les anciens ou Sages universels), un groupe de chefs et d’élites religieux et de hauts penseurs américains, des élites politiques iraniennes vivant aux Etats-Unis, Élites scientifiques iraniennes résident toujours dans le pays, ainsi qu'une visite avec la diaspora iranienne.