La défaite de la résistance palestinienne et du Hamas n’est qu’une illusion (Araghchi)

Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré, dans un discours prononcé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des non-alignés: « Le régime d'apartheid d'Israël a commis de nombreux crimes dans la bande de Gaza et dans d'autres territoires palestiniens, en plus de son occupation illégale de longue durée, de ses politiques génocidaires, de ses attaques brutales et de ses violences contre les civils palestiniens, notamment les femmes et les enfants. »

« Ces crimes ont engendré une double injustice contre une nation qui a été privée de ses droits incontestables, y compris le droit à l'autodétermination et à la dignité humaine, pendant plus de sept décennies, et qui vit sous l'occupation illégale du régime israélien » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Le nombre de victimes du génocide contre la nation palestinienne opprimée a atteint 42 000. Pendant ce temps, près de 70 % des victimes de ces crimes inhumains sont des enfants et des femmes innocents, ce qui constitue un record mondial de brutalité et de barbarie ; un record que même les régimes les plus sanglants de l’histoire de l’humanité n’ont pas atteint. »

« Les récents développements en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie occupée montrent une fois de plus que la défaite de la résistance palestinienne et du Hamas, en tant que mouvement de libération formé contre l’occupation sioniste, n’était qu’une illusion » a indiqué le chef de la diplomatie iranienne.