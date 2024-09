La communauté internationale doit obliger le régime israélien à adhérer au TNP (Gharibabadi)

Kazem Gharibabadi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a prononcé, jeudi, un discours lors de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour commémorer et promouvoir la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.

« Cette réunion est une occasion unique de mobiliser les efforts mondiaux pour parvenir au désarmement nucléaire, qui constitue la plus haute priorité des Nations Unies en matière de désarmement, même si malheureusement certains pays dotés d'armes nucléaires ne sont pas présents » a indiqué le haut diplomate iranien.

Faisant référence à plus d'un demi-siècle depuis la ratification de l'article 6 du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), Gharibabadi a déclaré: « Les États dotés d’armes nucléaires entendent continuer à s’appuyer sur des arsenaux nucléaires vastes et modernes comme élément principal de leurs stratégies de sécurité pour les décennies à venir. »

« Le régime israélien, seul détenteur d'un arsenal nucléaire dans la région, avec le soutien des États-Unis, s'est toujours opposé à toutes les initiatives, y compris la proposition iranienne depuis 1974, visant à créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient » a-t-il ajouté.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'une action collective pour parvenir à un monde sans armes nucléaires et a déclaré : « Ce n'est que par la coopération et un véritable engagement en faveur du désarmement nucléaire qu'un avenir plus sûr et plus pacifique peut être garanti pour toutes les nations. »