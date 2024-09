La question du JCPOA serait suivie au niveau des ministres des A.E. (Pezeshkian)

A son arrivée à Téhéran, le président Massoud Pezeshkian a déclaré : « À l'avenir, nous aurions des réunions avec les pays musulmans et annoncerions nos déclarations et nos protestations, et des décisions seraient prises sur des sujets d’intérêt commun. »

Il a poursuivi : Au cours de ce voyage, nous avons parlé avec le président du Conseil européen et les chefs des pays européens. Ils ont insisté sur leur condamnation des crimes d'Israël, mais pour eux il faut que les Etats-Unis aussi résolvent le problème et Netanyahu ne peut pas être qualifié d’être humain. »

Pezeshkian évoquant la question du JCPOA (acronyme anglais du Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015) a expliqué : « Des discussions ont eu lieu sur le JCPOA, nous avons fait part de nos préoccupations aux pays européens et les ministres des Affaires étrangères étaient censés donner suite à cette question. Nous avons rappelé que nous n’avions pas déchiré le JCPOA et c’est Trump qui l’a fait, ils l’ont également reconnu. Nous essayons de donner suite au processus et de s’occuper de ces problèmes qu’ils ont provoqué pour notre pays par les sanctions et … avec le dialogue.

Le président a également déclaré qu'un groupe de travail spécifique avait été formé avec la Chine et que les approbations obtenues au sein du gouvernement de l’ex-président, le martyr Raissi devraient être suivies et mises en œuvre.