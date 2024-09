L’Iran ne restera en aucun cas indifférent à une guerre totale au Liban (Araghchi)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré, jeudi, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à New York : « L’Iran ne restera en aucun cas indifférent à une guerre totale au Liban. »

Faisant référence à l'incapacité et à l'échec de la communauté internationale à mettre fin aux crimes du régime sioniste occupant au cours des 12 derniers mois, Araghchi a qualifié d'alarmante la situation actuelle à Gaza et au Liban.

Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères a également souligné la présence sérieuse et active de l'Iran dans les activités des BRICS depuis son adhésion l'année dernière, et a appelé à une coopération plus sérieuse entre les pays membres dans des domaines tels que l'utilisation des monnaies nationales dans les échanges commerciaux.

Faisant référence à la prochaine réunion des dirigeants des BRICS en novembre, en Russie, Araghchi a suggéré qu'une partie de cette réunion soit consacrée à des pourparlers extraordinaires entre les dirigeants sur la crise de Gaza.