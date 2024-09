1 100 tablettes historiques restituées à l'Iran et rapportées avec le président Pezeshkian de son retour de New York

De son retour de New York à l’issue de sa participation à la 79ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui a duré trois jours, le Président de la République islamaique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a ramené avec lui 1 100 tablettes historiques des époques achéménide et Darius.

Le rapatriement de ces tablettes d'argile historique en Iran plurimillénaire est le résultat des consultations intensives entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Patrimoine culturel et l'assistant juridique du président auprès de l'Institut d'études orientales de Chicago.

Ces tablettes sont souvent écrites en cunéiforme et en langue élamite ou araméenne sous différentes formes et tailles, et leurs sujets sont principalement liés à la gestion des ressources, des routes, des relations sociales, des nécessités fondamentales de la vie, des salaires et de l'économie de la société achéménide à l'époque de Darius Ier.

En 1933 lors des fouilles archéologiques des remparts de Persépolis, environ 30 000 tablettes d'argile de la période achéménide en caractères cunéiformes furent découvertes par un groupe d'archéologie de l'Institut d'études orientales de l'Université de Chicago en Iran. Téhéran s’emploie depuis plusieurs années à obtenir le retour d’antiquités que le pays aurait prêtées aux Américains au XXe siècle à des fins de recherche.

