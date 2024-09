En marge de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies, Massoud Pezeshkian a déclaré dans une interview à Al Jazeera arabe : « Israël envisage d'étendre la guerre en Asie occidentale afin de survivre parce qu'il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs avec tant de crimes et d’atrocités qu’il a fait à Gaza. Il pensait qu'il pourrait détruire le mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, en une semaine et maintenant, une année touche à sa fin et il n'a pu atteindre aucun de ses objectifs déclarés.

Le président Pezeshkian a ajouté : « Mais il a atteint l'objectif de détruire une ville avec tous ses habitants sous les yeux du monde et même de couper l'eau, la nourriture et les médicaments aux gens, et malheureusement, ces défenseurs des droits de l'homme restent silencieux, et nous, en tant que musulmans, sommes désolés de cette question. Nous, en tant que musulmans, nous sentons une obligation à cet égard, les pays islamiques doivent agir et montrer une réaction spécifique à cette question, sinon il n'est pas improbable que le Liban aussi devient un autre Gaza.

« Ces actions montrent que les Européens, qui se soucient des droits de l'homme, et les Américains, qui prétendent que les vies humaines sont importantes pour eux, n'étaient que des mensonges », a-t-il déploré.

Pezeshkian a poursuivi : « Par contre lorsqu'une personne est arrêtée dans un pays islamique pour une raison qui, selon ces prétendus défenseurs des droits humains, ne devrait pas être arrêtée, cela déclenche une controverse dans le monde entier pour diaboliser ce pays musulman, criant que les droits de l'homme n’a pas été respecté par ce pays musulman », fustige encore le Président.