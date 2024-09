700 martyrs au Liban dans les attaques de l'armée sioniste

558 personnes ont été tués en martyr et 1 700 autres ont été blessées depuis le début des frappes aériennes du régime d’Occupation sioniste au Liban.

Depuis lundi dernier, l'armée sioniste a lancé ses attaques massives dans diverses zones du sud du Liban et les poursuit.

Le Hezbollah libanais n'est pas resté les bras croisés face aux attaques contre les civils dans ce pays et, depuis les premières heures de lundi matin, il a mis à l'ordre du jour ses opérations contre les positions et les colonies sionistes dans le nord de la Palestine occupée (qui se nomme Israël), et en lançant des dizaines de roquettes, il a visé les positions militaires importantes du régime sioniste.

Les attaques du Hezbollah ont semé la peur et la panique parmi les sionistes ; Ainsi, toutes les activités éducatives dans la ville occupée de Haïfa ont été suspendues et les colons ont été invités à se rendre dans les refuges.

Hier jeudi, 26 septembre le Hezbollah libanais a annoncé dans deux déclarations consécutives des attaques à la roquette contre la ville de Kiryat-Motzkin, au nord des territoires occupés, ainsi que contre les complexes militaro-industriels de l'ennemi sioniste de la compagnie Rafael situés à Haïfa.