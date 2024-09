Le président de la RII, Massoud Pezeshkian, se rendra au Qatar le 30 septembre

Le lundi 30 septembre 2024, Massoud Pezeshkian se rendra à Doha, la capitale du Qatar, à la tête d'une délégation de haut niveau dans le cadre d'un voyage de 2 jours pour participer à la réunion des chefs des pays membres pays du Forum de dialogue sur la coopération asiatique.

Au menu de cette visite de deux jours, la rencontre et les discussions avec les dirigeants et les hautes autorités du Qatar.

Le Forum de dialogue sur la coopération asiatique, connu sous le nom d'ACD, regroupe 35 pays asiatiques et promeut le dialogue intra-asiatique depuis plus de 20 ans dans le but de mettre en œuvre divers projets et programmes de coopération dans les domaines économique et culturel.