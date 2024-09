L'Iran exige des sanctions contre le régime israélien dans le cadre du chapitre 7 du Conseil de sécurité

New York - IRNA - Lors de la 6ème Réunion ministérielle des Amis de la Charte des Nations Unies, l’adjoint juridique et international du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a vivement critiqué le fonctionnement du Conseil de sécurité et les crimes des forces du régime israélien et a appelé à l’action immédiate de la communauté internationale et à l’imposition de sanctions efficaces contre ce régime.

Kazem Gharibabadi, s’exprimant vendredi, heure locale, lors de la sixième réunion du Groupe des Ministres de la Charte des Nations Unies, faisant référence à la situation désastreuse en Palestine, qui s'aggrave à chaque instant, a déclaré que le Conseil de sécurité ne pouvait pas, en raison du soutien inconditionnel des États-Unis envers le régime israélien d’arrêter la machine à tuer du régime sioniste.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « Les États-Unis, avec leur aide illimitée, participent à la perpétration de ces crimes et sont responsables des actions contraires aux lois internationales et des vies perdues, aux côtés du régime israélien. »

Soulignant les provocations des sionistes, Gharibabadi a prévenu : « Il faut savoir que la retenue contre ces provocations ne peut être infinie ; Et pendant que le régime israélien tente d’étendre son agression au Liban. Cela conduira la région à une escalade irréversible des tensions. De telles provocations et brutalités ne sauraient affaiblir notre détermination collective à mettre fin à ce régime. »

L’adjoint juridique et international du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé au rétablissement de l'État de droit et de la justice et a déclaré : « Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit imposer des sanctions efficaces contre le régime israélien en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Tous les pays devraient s’abstenir de toute aide ou interaction économique avec ce régime pour contribuer à mettre fin aux attaques génocidaires et à mettre fin à l’occupation », a-t-il conclu.