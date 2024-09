Les forces yéménites ont attaqué trois navires de guerre américains en mer Rouge

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole de l'armée yéménite, publiant une déclaration ce vendredi 27 septembre a souligné : « Nous avons mené trois opérations militaires sans précédent contre les destroyers américains en mer Rouge. Ils étaient en route vers les territoires occupés (Israël) dans le but de soutenir l'ennemi sioniste, mais ils ont été neutralisés avant d’atteindre leur destination.

« L'opération en question a été menée simultanément avec l'attaque au plus profond des territoires occupés et des cibles à Tel-Aviv et Ashkelon » ajouté le porte-parole.

Le général de division Yahya Saree a poursuivi : « Notre opération navale d’aujourd'hui était l'opération la plus étendue dans la bataille que nous menons en soutien à l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » menée depuis le 7 octobre par le mouvement de la Résistance palestinienne et en représailles à l'agression des États-Unis et de l'Angleterre contre notre pays. »