Une réunion quadrilatérale sur l'Afghanistan au niveau ministériel s'est tenue à New York

New York - IRNA - Une réunion quadrilatérale des ministres de l'Iran, de la Russie, de la Chine et du Pakistan sur la question de l'Afghanistan s'est tenue à New York, accueillie par la République islamique d'Iran.

La réunion quadrilatérale sur l'Afghanistan au niveau ministériel s'est tenue en présence du ministre iranien des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghchi et ses homologues chinois Wang Yi, et russe Sergueï Lavrov ainsi que le ministre pakistanais de la Défense Muhammad Asif, en marge de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU. La réunion visait à coordonner les efforts d'interaction avec les autorités afghanes afin de promouvoir la paix et la stabilité dans ce pays ravagé par la guerre.