Araghchi critique l'incapacité du Conseil de sécurité à prendre une décision en raison des pressions américaines

New York- IRNA- Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran (RII) a une fois de plus critiqué la politique unilatérale des États-Unis et, se référant à la réunion du Conseil de sécurité concernant les attaques du régime israélien contre le Liban. « Malheureusement, ce conseil n'a pas réussi à prendre une décision et à émettre même une simple déclaration de condamnation en raison de la politique (de pression et d’intimidation) des États-Unis. »

Le ministre des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghchi s’exprimant aux micros des journalistes a : « Le débat sur le Liban et l'invasion du régime sioniste sont parmi les questions les plus phares qui dominaient l’ambiance de l’AG de cette année aux Nations Unies. » Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « Mercredi soir (heure locale), une réunion d'urgence du Conseil de sécurité concernant le Liban a eu lieu, et M. Mikati, le Premier ministre du Liban, a également participé à cette réunion et a prononcé un discours. « J'ai également parlé au nom de la République islamique d'Iran lors de la réunion. Malheureusement, le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure de prendre une décision, même émettre un simple communiqué de presse, en raison de la politique américaine qui empêche ces réunions de parvenir à une conclusion et formuler une simple condamnation. » Araghchi a également déclaré à propos de sa participation à la réunion des BRICS : « Ce qui est intéressant à propos des BRICS, c'est le désir de nombreux pays de rejoindre les BRICS. Aujourd'hui, le nombre de pays qui souhaitent rejoindre les BRICS augmente. » Araghchi a ajouté : « Lors des réunions bilatérales, plusieurs pays nous ont ordonné de soutenir leurs demandes d'adhésion aux BRICS, ce qui montre que les BRICS ouvrent leur place dans le nouvel ordre de la communauté mondiale et des relations internationales.