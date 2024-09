Yémen : Nous avons attaqué Tel Aviv et Ashkelon avec des missiles et des drones (Porte-parole)

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a indiqué : « En soutien au peuple opprimé palestinien et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen, dans le cadre de la cinquième phase de l'opération des forces armées yéménites, notre opération a touché une cible militaire avec le missile balistique « Palestine 2 » à Jaffa (Tel Aviv).

Le porte-parole des forces armées a également annoncé : « Dans une autre opération, nous avons attaqué une cible vitale dans la région occupée d'Ashkelon avec le drone « Jaffa ».

Saree a noté que les forces yéménites poursuivront leurs frappes en soutien et en solidarité avec les peuples palestinien et libanaise tant que les brutalités israéliennes contre la bande de Gaza et le Liban n’auront pris fin.

Les Yéménites ont déclaré leur soutien ouvert au combat de la Palestine contre l'occupation israélienne depuis que le régime israélien a lancé une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre de l'année dernière, tuant plus de 41 500 Palestiniens à ce jour.