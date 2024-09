Le passage du temps ne protégera pas les criminels d’un procès et d’une punition (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a qualifié les allégations iranophobes du ministre américain des Affaires étrangères sur une prétendue menace iranienne visant les anciens responsables états-uniens d' « accusations ridicules » et de « totalement sans fondement » et a déclaré : « Il est clair que de telles allégations ont des visées électorales à l’intérieur des États-Unis et à répondre à des objectifs politiques spécifiques. Cela ne vaut même pas la peine d’y répondre. »

Kanaani a également déclaré : Avancer de telles fausses attributions et accusations politiques dans la situation actuelle enflammée dans la région ne peut pas réduire la responsabilité internationale du gouvernement américain dans son soutien complice au régime infanticide d’Israël et dans sa participation dans toutes sortes de crimes internationaux perpétrés par le régime sioniste en Palestine et au Liban. L’opinion publique mondiale considère le régime américain et ses autorités comme responsables de ces catastrophes humaines. »

Le porte-parole de l’appareil diplomatique a conclu : « Les scénarios ridicules et sans fondement du gouvernement américain contre la République islamique d'Iran ne créeront pas de perturbation ni de faiblesse dans la détermination de l'Iran à poursuivre les auteurs et commanditaires des crimes commis contre l'Iran, a assuré le responsable iranien, avant de noter que « le passage du temps ne protégera pas ces criminels d’un procès et d’une punition. »