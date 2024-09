Liban : Le régime sioniste a bombardé Beyrouth plus de 30 fois

Des raids israéliens sans précédent ont frappé la banlieue sud de Beyrouth ce vendredi après-midi. 10 bombes anti bunkers de 2000 tonnes chacune ont été larguées dans ces raids perpétrés par des F-35, ont rapporté des médias israéliens. Les explosions ont été entendues dans la banlieue et la capitale Beyrouth.7 bâtiments résidentiels dans le quartier Haret Hreik ont été réduits en miettes.

Au sud, les raids ont visé des dizaines de localités dans les casas de Saida, Tyr, Bint Jbeil, Marjeyoun, Hasbayya, et Jizzine.

L’armée d’occupation israélienne a lancé depuis le lundi 23 septembre une offensive aérienne d’une violence inouïe qui a coûté la vie jusqu’à jeudi à plus de 700 martyrs et causé l’exode de 150.000 habitants du sud et de la Bekaa. Ce chiffre a choqué la porte-parole de l’Organisation mondiale de la Santé Margaret Harris qui a déclaré « ne pas s’attendre à ce chiffre de tués et de blessés dans n’importe quel scénario ».

Entre 1 :00 et 1 :10 après minuit, 6 raids israéliens ont frappé des bâtiments dans les quartiers de la banlieue sud Laylaki et al-Hadath.

Dans un communiqué, le bureau des Relations médiatiques du Hezbollah a nié « les allégations de l’ennemi mensongères selon lesquelles il y a des armes ou des entrepôts d’armements dans les bâtiments résidentiels qui ont été visés parles raids israéliens contre la banlieue sud de Beyrouth. »

A siuvre ...