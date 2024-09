Lavrov : Nous condamnons les attaques d'Israël / Le Moyen-Orient est au bord d'une guerre totale

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï, Lavrov a déclaré, vendredi soir, lors de la séance du Conseil de sécurité des Nations Unies : « « La brutalité et la dévastation sans précédent provoquées par la guerre à Gaza ont entraîné une forte escalade dans le conflit Liban-Israël.Le Moyen-Orient est au bord d'une guerre totale »,

« La voie de guerre suivie par Tel Aviv ne garantira pas la sécurité de la région frontalière d'Israël. L'expérience de la guerre israélienne en 2006 en témoigne. L’ensemble de l’arsenal d’équipements militaires les plus avancés n’a pas aidé Israël à atteindre ses objectifs » » a-t-il ajouté.

Lavrov a appelé à la mise en œuvre pleine et entière de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui précise l'engagement d'Israël à mettre fin à toutes les opérations militaires offensives et à retirer ses forces armées du sud du Liban. La sécurité d’aucun pays ne devrait être assurée en violant celle des autres.

« La spirale de la violence doit être stoppée immédiatement avant que la situation ne devienne complètement incontrôlable » a indiqué le Ministre russe des Affaires étrangères, ajoutant que : « Nous, à notre tour, déployons des efforts diplomatiques actifs pour réduire les tensions et éviter le scénario le plus catastrophique. À cette fin, nous sommes prêts à nous coordonner avec les partenaires internationaux et régionaux. »