Message du Guide suprême sur les récents événements au Liban

Le massacre de personnes sans défense au Liban a révélé une fois de plus à tout le monde la férocité du chien enragé sioniste et a prouvé l’étroitesse d’esprit et la politique stupide des dirigeants du régime usurpateur.

La bande terroriste qui dirige le régime sioniste n’a pas tiré les leçons de sa guerre criminelle d’un an à Gaza et n’a pas compris que le massacre de femmes, d’enfants et de civils ne peut pas affecter la structure solide de l’organisation de Résistance ni la détruire.

Aujourd’hui, les criminels sionistes tentent la même politique insensée au Liban. Ils devraient savoir qu’ils sont trop petits pour causer des dommages importants à la solide structure du Hezbollah au Liban.

Toutes les forces de Résistance de la région sont aux côtés du Hezbollah et le soutiennent.

Le sort de cette région sera décidé par les forces de Résistance et à leur tête le Hezbollah.

Les Libanais n’ont pas oublié qu’un jour, les militaires usurpateurs foulaient aux pieds jusqu’à Beyrouth, et que le Hezbollah leur a coupé les pieds, apportant gloire et fierté au Liban. Aujourd’hui encore, le Liban fera regretter l’ennemi agresseur, maléfique et déshonoré.

Il est obligatoire pour tous les musulmans de se tenir fièrement aux côtés du peuple libanais et du Hezbollah avec leurs ressources et de l'aider à affronter le régime usurpateur, oppresseur et maléfique.