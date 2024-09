Martyre du SG du Hezbollah libanais confirmé par le mouvement de la Résistance : Le fier chemin de Seyyed Hassan Nasrallah continue (Kanaani)

Dans son communiqué, le Hezbollah libanais a annoncé que le secrétaire général du mouvement, Seyyed Hassan Nasrallah, est tombé en martyr lors de l’attaque aérienne intense de l’armée criminelle du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth, capitale libanaise, vendredi 27 septembre.

Dans son communiqué, le Hezbollah a cité le verset 74 de la sourate IV du noble Coran : « Qu’ils combattent donc dans le sentier de Dieu, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier de Dieu, tué ou vainqueur, Nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. »

Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du mouvement de la Résistance libanaise Hezbollah, largement reconnu comme un leader héroïque et visionnaire au sein de l’Axe de la Résistance, a été assassiné le vendredi 27 septembre lors d’une attaque israélienne massive contre le Quartier général du mouvement dans la banlieue sud de Beyrouth, capitale libanaise.

Vendredi, des bombardiers du régime d’Occupation israélien ont mené des attaques d’envergure par des bombes américaines contre le quartier de Haret Hreik dans la banlieue sud de Beyrouth, Dahiyeh, densément peuplée, détruisant au moins six immeubles résidentiels.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre de la politique agressive du régime contre le pays du Cèdre qui après le 7 octobre 2023, date à laquelle Tel-Aviv a lancé sa campagne génocidaire contre les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus depuis 2007, a pris pour cible les positions israéliennes en guise du soutien au peuple palestinien sans défense.

Disciple de l’Imam Khomeini et du Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Kamenei (Que Dieu le protège), le martyr Seyyed Hassan Nasrallah a été à la tête du mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah, pendant plus de trois décennies. Il a été élu secrétaire général du mouvement en 1992, à l’âge de 32 ans, après que son prédécesseur, Seyyed Abbas al-Musawi, eut été tué en martyr lors d’un raid héliporté israélien.

Le Hezbollah a présenté ses condoléances à la nation islamique et au peuple libanais inébranlable, au Leader de la Révolution islamique l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ainsi qu’à tous les peuples libres et opprimés du monde, félicitant Seyyed Hassan pour avoir obtenu le plus grand des dons divins, grâce auquel il a été exaucé son plus grand souhait, celui d’un martyr sur le chemin de la Palestine et de Qods.

La Résistance islamique a également félicité ses compagnons martyrs qui l’ont rejoint dans le martyre après l’agression israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.

Le Hezbollah a fait le serment de poursuivre son combat contre l’ennemi, en soutenant Gaza et la Palestine, et en défendant le Liban et son peuple loyal et honorable, peut-on lire dans le communiqué.

Le fier chemin de Seyyed Hassan Nasrallah continue (Kanaani)

Selon le rapport du Service extérieur de l’IRNA, Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a exprimé ses condoléances suite à l'annonce du martyre de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais.



« Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux



Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus (Sourate La Famille d'Imran – 169)

Le chemin glorieux de la Résistance de Seyyed Hasan Nasrallah se poursuivra et son objectif sacré de libérer la noble Quds sera réalisé, si Dieu le veut. »

Peut-on lire dans le message du porte-parole de la diplomatie de la République islamique d’Iran