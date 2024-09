Martyre de Seyyed Hassan Nasrallah : La diplomatie iranienne appelle à la tenue immédiate d'une réunion extraordinaire de l’OCI

Seyyed Abbas Araghchi a souligné la responsabilité des pays islamiques dans les crimes du régime sioniste en Palestine et au Liban lors d'une réunion rencontre urgente avec Hossein Ebrahim Taha, secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique à New York, ce samedi 28 septembre.

Lors de la rencontre, faisant référence aux crimes barbares et anti-humains commis par le régime sioniste à Gaza et à Beyrouth, il a déclaré : « L'attaque d'hier par le régime sioniste contre les zones très peuplées de Beyrouth avec l'utilisation de gros obus de mortier est un exemple clair d'un crime contre l'humanité, et malheureusement, les institutions telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies manquent de volonté pour réagir. »

Araghchi a également souligné le récent crime du régime sioniste dans le lâche assassinat de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah au Liban, et a souligné la responsabilité des pays islamiques, en particulier celle de l'Organisation de la Coopération islamique, et a appelé à une réunion urgente du les dirigeants de l'OCI.