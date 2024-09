L'ordre d'assassiner Nasrallah a été donné à Israël depuis New York (Président iranien)

Dans un communiqué publié samedi, le Hezbollah a confirmé le martyre de son secrétaire général dans les frappes aériennes israéliennes massives visant un groupe d'immeubles résidentiels dans le sud de Beyrouth hier vendredi soir 27 septembre.

Les attaques ont eu lieu alors que le Premier ministre du régime israélien, Benjamin Netanyahu, s'adressait à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Dans un message de condoléances publié samedi, Pezeshkian a déclaré que les États-Unis ne peuvent s'absoudre de leur complicité avec les sionistes dans l'attaque terroriste contre le Leader du Hezbollah.

Il a ajouté que l'attaque terroriste israélienne de vendredi contre la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du Liban, et le martyre de personnalités éminentes du mouvement de Résistance, en particulier Nasrallah, renforceront davantage « l'arbre de la résistance ».

Le président iranien a noté que le chef du Hezbollah était une source de fierté pour les musulmans et le symbole de la Résistance et qu'il avait finalement réalisé son rêve de longue date : le martyre.

Pezeshkian a déclaré que les mots ne peuvent décrire sa bravoure et ses efforts continus pour combattre les ennemis et a ajouté que le Hezbollah brillera davantage après l'assassinat de Nasrallah.