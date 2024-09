La Résistance portera des coups encore plus dévastateurs au « corps en décomposition » d'Israël (Ayatollah Khamenei)

L'Ayatollah Khamenei a fait ces déclarations dans un message de condoléances émis ce samedi pour la mort en martyr de Sayyed Hassan Nasrallah, le Leader de longue date du mouvement de résistance libanais Hezbollah, assassiné hier vendredi lors d'une frappe aérienne israélienne d’envergure dans le sud de Beyrouth.

Le Leader a déclaré cinq jours de deuil national suite au martyre du secrétaire général du Hezbollah.

Le Guide suprême a déclaré que le front que Nasrallah a établie au Liban et a dirigé d'autres centres de pouvoir ne disparaîtra pas avec sa triste disparition mais sera renforcée par le sang du Leader du Hezbollah et d'autres martyrs de l'attaque de Beyrouth.

L'Ayatollah Khamenei a décrit Nasrallah comme un immense combattant, source de l’esprit de la résistance dans la région, un érudit religieux et un dirigeant politique avisé, tué en martyr lors des événements de la nuit dernière au Liban.

Le Guide suprême a déclaré que Nasrallah avait été tué en martyr alors qu'il envisageait de défendre les personnes sans défense vivant dans la région de Dahiyeh, au sud de Beyrouth, la capitale libanaise, ainsi que leurs maisons détruites.

Nasrallah s'est battu pendant des décennies pour défendre le peuple palestinien opprimé, ses villes et villages occupés, ses maisons détruites et ses proches massacrés, a ajouté l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.



« La bénédiction du martyre était sa récompense indéniable après tous ces efforts », a souligné le Guide.

« Le monde musulman a perdu une immense personnalité, le front de Résistance a perdu un porte-drapeau de premier plan et le Hezbollah libanais a perdu un leader inédit », a encore déclaré l'Ayatollah Khamenei.

Le Guide suprême de la RII a toutefois souligné que les bienfaits de décennies de retenue et de lutte de Nasrallah ne seront jamais perdus.

L'Ayatollah Khamenei a souligné que le régime sioniste maléfique n'a pas réussi à remporter la victoire en provoquant cet incident.

Le très haut dirigeant de la RII a conclu que le Leader du Hezbollah « n'était pas seulement une personne, mais plutôt une voie et une école de pensée à suivre et cette voie continuera. »