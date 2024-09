Attaque de la Résistance islamique irakienne contre une cible vitale à Tel Aviv

Dans le communiqué publié par la Résistance islamique irakienne, il est indiqué : « Toujours fermement décidé à affronter les occupants, à aider les peuples de Palestine et du Liban, et en réponse aux massacres commis par le régime usurpateur contre les civils, y compris les enfants, les femmes et des personnes âgées, les combattants de la Résistance islamique d'Irak ont pris pour cible ce samedi matin un point vital de Tel-Aviv situé dans les territoires occupés. »

Le communiqué souligne également la poursuite des opérations visant à écraser les fortifications de l’ennemi avec un tendance de plus en plus ferme.