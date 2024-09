Le front de Résistance est plus fort qu’Israël ne le pense

Dans une déclaration faite samedi 28 septembre après le bombardement barbare par Israël de bâtiments résidentiels dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth, le Leader a déclaré que ce sont les forces de la Résistance qui décident du sort de la région et non les criminels.

« Le massacre de personnes sans défense au Liban a une fois de plus révélé au monde entier la férocité des chiens enragés que sont les sionistes et a prouvé la politique stupide des dirigeants de ce régime usurpateur.

Que les criminels sionistes sachent qu’ils sont bien trop faibles pour pouvoir porter atteinte à la structure solide du Hezbollah au Liban, a martelé le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Par la puissance de Dieu, le Liban fera regretter à l’ennemi agresseur et maléfique ses actes.

Il est du devoir de tous les musulmans de se tenir aux côtés du peuple libanais et du fier Hezbollah avec leurs ressources et de les aider à affronter le régime usurpateur, cruel et maléfique. »

Dans un message de condoléances samedi à l’occasion du martyre de Seyyed Hassan Nasrallah, le leader de longue date du mouvement de résistance libanais, Hezbollah, assassiné vendredi 27 septembre lors d’une frappe aérienne massive israélienne dans le sud de Beyrouth, le Leader de la Révolution islamique a décrété cinq jours de deuil national .

La Résistance portera de nouveaux coups écrasants au « corps en décomposition » d'Israël, a-t-il promis.

Réaction d'Immad Hamrouni géopolitologue au message du Leader et à la mort en martyr du SG du Hezbollah libanais.