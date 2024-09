L’assassinat du martyr Nasrallah : l'Iran exige une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU

Dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies et au Président du Conseil de sécurité de l'ONU, Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a écrit : « La République islamique d’Iran condamne dans les termes les plus fermes ces lâches actes d’agression. »

« Compte tenu des conséquences désastreuses de ces actions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, la République islamique d’Iran demande au Conseil de sécurité de condamner de manière décisive et ferme les actes du régime israélien » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « La République islamique d'Iran demande au Conseil de sécurité de l’ONU de tenir une réunion d'urgence pour prendre des mesures immédiates et décisives afin de stopper l'agression terroriste du régime israélien et des crimes en cours de ce régime belliciste au Liban et dans toute la région. »

L’armée d’occupation sioniste a attaqué le quartier général du Hezbollah, dans la soirée du vendredi 27 octobre 2024, en attaquant la banlieue sud du Liban. Dans cette attaque, qui a utilisé des bombes de 2 000 livres, Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah au Liban, a été tué en martyr après toute une vie de lutte contre le régime factice israélien.