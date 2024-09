Les coups du Front de la Résistance contre le corps décrépit et en décomposition du régime sioniste seront encore plus écrasants (Leader)

Suit ci-dessous le texte intégral du message de Son Eminence :

Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

"Nous sommes tous de Dieu et c’est vers Lui que nous retournons" [Coran, 2:156]

Cher peuple iranien;

La grande Oummah islamique;

Le grand Moudjahid, le porte-drapeau de la Résistance dans la région, l'érudit vertueux religieux et le sage leader politique, M. Sayed Hassan Nasrallah, qu'Allah lui accorde la paix, a atteint l'honneur du martyre lors des événements de la nuit dernière du Liban et s'est envolé vers les cieux.

Notre cher Sayed a reçu la récompense de ses dizaines d'années d'efforts sur le chemin d'Allah et des difficultés qu'il a endurées pendant son combat sacré.

Sayed Hassan Nasrallah est tombé en martyre alors qu'il s'était engagé dans la planification pour la défense du peuple sans défense de Dahieh de Beyrouth, tout comme il avait planifié, dirigé et lutté pour défendre le peuple opprimé de Palestine, leurs villes et villages usurpés et leurs citoyens massacrés. L'honneur du martyre était son droit incontestable après tant de luttes.

Le monde de l'Islam a perdu une grande personnalité ; le Front de la Résistance a perdu un porte-étendard exceptionnel, et le Hezbollah a perdu un leader sans précédent, mais les bénédictions de son Djihad qui dure depuis des décennies ne seront jamais perdues.

La base que Sayed Hassan Nasrallah a établie au Liban et a répandue vers d'autres centres de Résistance, non seulement ne disparaîtra pas avec sa disparition, mais gagnera encore plus de force par la bénédiction de son sang et d'autres martyrs de cet incident.

Les coups du Front de la Résistance contre le corps décrépit et en décomposition du régime sioniste seront encore plus écrasants avec la volonté et la puissance de Dieu. La nature maléfique du régime sioniste n’a pas gagné une victoire dans cet incident.

Le Sayed de la Résistance n’était pas une personne, il était une voie et une école, et cette voie perdurera. Tout comme le sang du martyr Sayed Abbas Moussavi n'est pas resté sans effet, le sang du martyr Sayed Hassan ne restera pas non plus sans effet.

Je félicite et présente mes condoléances à l'honorable père et épouse respectée de notre cher Sayed, qui avant lui a également offert son fils Sayed Hadi dans le chemin de Dieu, ainsi qu'à ses chers enfants et aux familles des martyrs de cet incident, à chacun des membres du Hezbollah, et au cher peuple et aux hautes autorités du Liban, et à tout le Front de la Résistance, et à toute l'Oummah islamique, pour le martyre de Nasrallah le grand et de ses compagnons martyrs, et j'annonce cinq jours de deuil public en Iran islamique. Que Dieu les associent à Ses élus le jour de la Résurrection !

La paix soit sur les serviteurs justes de Dieu !

Sayed Ali Khamenei

28 septembre 2024