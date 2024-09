Araghchi a mis en garde contre les conséquences des actes terroristes du régime sioniste suit au martyre de Nasrallah

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors de réunions séparées avec le secrétaire général de l'ONU et le président de l'Assemblée générale de l'ONU, a mise en garde contre les conséquences très dangereuses des nouvelles actions agressives et terroristes du régime sioniste contre le Liban, qui ont conduit au martyre de Sayed Hassan Nasrallah et un groupe de ses compagnons, soulignant la responsabilité des Nations Unies de prendre des mesures urgentes pour protéger la paix et la sécurité régionales et internationales.

Faisant référence à l'échec du Conseil de sécurité à prendre des mesures efficaces et à l'incapacité de publier une seule déclaration condamnant le génocide et l'agression du régime israélien, Araghchi a souligné le devoir juridique et moral du Secrétaire général et du Président de l'Assemblée générale de l’ONU de mobiliser la communauté internationale pour stopper l’agression du régime occupant.

Le chef de la diplomate iranienne, en qualifiant d'illégal et de honteux le veto continue des États-Unis au Conseil de sécurité et en empêchant toute action visant à forcer le régime sioniste à mettre fin au génocide à Gaza et à l'agression contre le Liban, a considéré les États-Unis comme un partenaire incontestable dans les crimes du régime sioniste.

L’armée d’occupation sioniste a attaqué le quartier général du Hezbollah, dans la soirée du vendredi 27 octobre 2024, en attaquant la banlieue sud du Liban. Dans cette attaque, qui a utilisé des bombes de 2 000 livres, Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah au Liban, a été tué en martyr après toute une vie de lutte contre le régime factice israélien.